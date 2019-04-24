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Mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 18 bölge tespit edildi

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Kıbrıs’ta, mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 9’u Güney Kıbrıs, 9’u ise KKTC’de olmak üzere toplam 18 bölgenin tespit edildiği belirtildi.
Mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 18 bölge tespit edildi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs’taki liderlerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Şubat ayında uzlaşmaya vardığı bölgelerin mayınlardan temizlenmesine ilişkin Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde mayın temizlemenin yapılması mümkün olan ve mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 18 bölgenin tespit edilmesine ilişkin habere geniş yer verdiler. 

Alithia, BM’den bir kaynağın, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara dayandırdığı haberinde, mayınlı olduğu düşünülen 18 bölgeden 9’unun Güney’de, 9’nun ise Kuzey’de olduğunu yazdı.

Habere göre BM kaynağı, söz konusu bölgelerin, geçtiğimiz hafta UNFICYP yetkilileri ve Kıbrıs’taki BM Mayın Temizleme Servisi’nin (UNMAS), Rum Milli Muhafız Ordusu ve KKTC’deki askeri makamlarla iş birliği neticesinde belirlendiğini ifade etti.

Belirlenen tüm bölgelerin, ara bölgeye yakın dekonfrantasyon hattı üzerinde bulunduğunu ifade eden BM kaynağı, her bölgenin coğrafik yapısını, alanını, halkın bu bölgelere yakın oturup oturmadığını, tüm bu çalışmalar için ne kadar personel, donanım ve zamana ihtiyaç olduğunu tespit etmek için kısa zaman içerisinde 18 bölgede, yerinde inceleme yapılacağını söyledi.

BM kaynağı, tüm bunların inceleneceğini, kayda geçirileceğini, ne yapılması gerektiği ve bu çalışmanın ne zaman başlayıp biteceği üzerinde anlaşmaya varılması için de her iki tarafla görüşüleceğini belirtti.

Tüm bunların tamamlanmasının ardından, özel eğitilmiş bir ekibin Kıbrıs’a gelmesi ve bu çalışmayı sürdürmesi amacıyla istişarelerde bulunacağını da ifade eden aynı kaynak, geçmiş yıllarda, Kamboçya’dan bir ekibin Kıbrıs’a geldiğini ve mayın temizleme çalışmalarına katıldığını anımsattı.

Aynı kaynak ayrıca, gelişim halindeki bu süreçte ilerleme kaydedilmesi her iki tarafın işbirliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, bunun; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların iyiliği için olduğunu, hiç kimsenin mayın tarlalarının varlığı nedeniyle birinin öldüğünü görmek istemediğini de vurguladı.

Gazete, UNFICYP’in resmi internet sayfasında yayımlanan unsurlara atıfta bulunarak Kıbrıs’ta, mayınların veya savaş kalıntısı patlayıcıların olduğu düşünülen toplam 47 bölgenin bulunduğunu, bunun da 1.7 milyon metrekarelik alanı kapsadığını yazdı.

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