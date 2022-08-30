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SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Maymun çiçeği ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı!

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ABD'de Maymun çiçeği kâbusu yaşanıyor. Virüs ülkenin 50 eyaletine yayılırken ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı aşı çalışmaları için harekete geçti.
Maymun çiçeği ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı!

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

Bakan Xavier Becerra yaptığı açıklamada, GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında GRAM’ın aşı için gerekli malzemeleri üretip, gerekli personeli eğiteceğini belirtti.

“SALGINI BİR AN ÖNCE BİTİRMEMİZ GEREKLİ”

Becerra açıklamasında, “Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak.” ifadesini kullandı.

5 MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞİ VERİLMİŞTİ

Biden yönetimi Danimarka’daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.

TÜM EYALETLERE YAYILDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.

BELİRTİLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ SON DURUM

Temas ve büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile Solunum yoluyla bulaşan maymun çiçeği hastalığı belirtileri arasında baş ağrısı ateş, kırıklık, halsizlik ve daha sonra döküntüler yer alıyor.

Virüsünün kuluçka süresinin 5 günle 21 gün arasında olduğu öngörülüyor. Avrupa’da etkisini sürdüren maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de 5 kişide görüldü.

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