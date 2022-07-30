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Maymun Çiçeği, Brezilya ve İspanya'da can aldı

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Brezilya, 41 yaşındaki bir lenf kanseri hastasının maymun çiçeğinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamayı takiben İspanya, hastanede yatan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Maymun Çiçeği, Brezilya ve İspanya'da can aldı

Dünya genelinde küresel acil durum ilan edilen Maymun Çiçeği hastalığında ölüm haberleri gelmeye başladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı dün açıklama yaparak maymun çiçeği kaynaklı ilk ölümün Perşembe günü meydana geldiğini duyurdu.

Kanser hastası hayatını kaybetti
Bakanlık, 41 yaşındaki erkek hastanın kanser tedavisi sebebiyle kemoterapi gördüğünü ve bağışıklık sisteminin baskılanmış (zayıflamış) olduğunu ifade etti.

Vücut sıvılarıyla doğrudan temas
Bakanlık, ülkede maymun çiçeği virüsünü denetim ve kontrol amacıyla bir Acil Durum Operasyon merkezi kurduğunu belirterek “Mevcut epidemiyolojik senaryoya göre hastalığın bulaşma oranı, ortalama yaşı 33 olan erkekler arasındadır. Vakalar São Paulo, Rio de Janeiro ve Minas Gerais'te yoğunlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Daniel Pereira, hastalığın çok düşük ölümcül riski bulunan bir bulaşıcı hastalık olduğunu ifade ederek “Bulaşma, Kovid-19'dan farklı olarak, yalnızca bulaşıcı yaralarla veya bu yaralanmalardan kaynaklanan vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla gerçekleşir” dedi.

İspanya'da 120 Maymun Çiçeği hastası hastanede
İspanya Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın ardından Avrupa'nın maymun çiçeğine bağlı ilk ölümü açıkladı.

Açıklamada, İspanya’daki 3 bin 750 maymun çiçeği hastasından 120’sinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinin bir üyesidir, ancak çok daha az şiddetli olup uzmanlar enfeksiyon olasılığının düşük olduğunu vurguluyor.

Dünya genelinde yayılmaya başladı
DHA'nın haberine göre, çoğunlukla orta ve batı Afrika ülkelerinin uzak bölgelerinde, tropikal yağmur ormanları bölgelerinde rastlanmaktaydı. Ancak Mayıs 2022’den itibaren virüs bölgesine terk ederek dünya geneline yayılmaya başladı.

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