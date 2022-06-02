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Maymun çiçeği hastalığı ile korkutan açıklama: Hamileler dikkat

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Dünya corona virüsü salgınıyla mücadeleye devam ederken 30 ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği panelde geldi.
Maymun çiçeği hastalığı ile korkutan açıklama: Hamileler dikkat

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde 30 ülkede tespit edilen ve yüzlerce insana bulaşan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bir etkinlik düzenledi.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanları ve uzmanların yer aldığı etkinlikte söz alan epidemiyoloji doktoru Olumuyiwa James Peter, hastalığın anneden çocuğuna plasenta aracılığıyla geçme ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

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