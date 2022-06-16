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Maymun çiçeği ile ilgili çarpıcı sonuç: Gün sayısı belirlendi

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Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde tespit edilmesine rağmen Mayıs ayıyla birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Hollanda'dan geldi.
Maymun çiçeği ile ilgili çarpıcı sonuç: Gün sayısı belirlendi

Dünya corona virüsü salgınının etkisinden kurtulamazken son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok kıta ve ülkede tespit edilen maymun çiçeği (monkeypox) salgını endişe yaratmaya devam ediyor.

Hastalığın tespit edildiği Hollanda’da hastalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Mayıs ayının başından Haziran ayının ortasına kadar onlarca ülkede 1800’den fazla vaka açıklanırken Hollandalı bilim insanları hastalığın seyrini mercek altına aldı.

Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde tespit edilen hastalık yüksek ateş, şişmiş lenf nodülleri, kızarıklık, kabarcık, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar gösterebiliyor. Bilim insanları semptomların iki ile dört hafta sürebildiğini açıklasa da bu süre konusunda en net açıklama Hollanda’dan geldi.

Hollanda’da tespit edilen 31 vakayı inceleyen uzmanlar yaşları 23 ile 64 arasında değişen hastaların sağlık durumunu ve hastalığın seyrini takip etti. Elde edilen verilerle hastalığın ne kadar süre kuluçka sürecinde olduğunu bulan uzmanlar ortalama olarak maymun çiçeğinin kuluçka süresinin 8.5 gün olduğuna kanaat getirdi. Bilim insanları maymun çiçeği vakalarının yüzde 2’sinin ilk semptomu hastalığın bulaşmasından 21 gün sonra gösterdiğini ve diğer vakaların ise daha erken belirti gösterdiğini duyurdu.

Bilim insanları maymun çiçeği bulaştığından şüphe eden bireylerin 21 gün karantina altına alınmasının yeterli bir korunma yöntemi olacağını söyledi.

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