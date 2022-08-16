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Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü

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Dünya genelinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 89 ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı endişelendirmeye devam ediyor.
Maymun çiçeği ilk kez köpeklerde görüldü

Fransa'da ilk kez insanlardan köpeklere maymun çiçeği hastalığı bulaştığı duyuruldu.

Maymun çiçeğinin insandan köpeğe bulaştığından şüphelenilen ilk vakanın Fransa’nın başkenti Paris'te bildirilmesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) web sitesini virüse yakalanmaya duyarlı hayvanlar arasında köpekleri içerecek şekilde güncellemesine yol açtı.

ABD’nin bu ay bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığına yakalanan hayvanlar üzerinde çalışan CDC, hastalığın insanlar ve hayvanlar arasında yayılabileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği hastalığından sorumlu lideri Rosamund Lewis ise  The Lancet dergisinde yayımlanan bulguların  evcil hayvanların nasıl bakılması gerektiği konusunda daha fazla rehberlik sağlayabileceğini söyledi. 

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Bununla birlikte maymun çiçeği, enfekte insandaki döküntüleri kabuklar ve vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Ayrıca, uzun süreli yüz yüze temas sırasında ve öpüşme, sarılma veya cinsel ilişki gibi yakın fiziksel temas sırasında solunum salgılarından da bulaşabiliyor.

Fransız araştırmacıların bildirdiğine göre, potansiyel insandan köpeğe bulaşma vakası, sahiplerinin maymun çiçeği semptomlarının başlamasından 12 gün sonra 4 yaşındaki bir İtalyan tazısında keşfedildi.

Köpeğin derisinde ve mukoz membranlarında lezyonlar, karnında püstüller ve ianal bölgesinde bir ülserasyon vardı. Sağlık çalışanları, köpek sahiplerinin enfeksiyonlarından birini hayvanda tespit edilen enfeksiyonla eşleştirdi.

Araştırmacılar, köpeğin birlikte yaşayan ve bir ilişki içinde olan 44 ve 27 yaşlarındaki iki erkeğe ait olduğunu aktardı. Çift, köpeklerinin kendileriyle yatakta uyumasına izin verdiklerini ve kendi semptomlarının başlamasına dayanarak evcil hayvanlarının diğer insanlarla ve evcil hayvanlarla temas etmesini engellediklerini söyledi.

GAY VE BİSEKSÜEL ERKEKELER ARASINDA YAYGIN

Diğer taraftan, maymun çiçeği vakaları genellikle gay ve biseksüel erkeklerde tespit edildi. Lewis, dünya çapındaki maymun çiçeği vakalarının yaklaşık yüzde 99'unun erkeklerde bulunduğunu ve bu vakaların yüzde 98'inin erkeklerle seks yapan erkekleri içerdiğini söyledi.

Öte yandan, Lewis köpeklerin insanlara ya da diğer köpeklere hastalığı bulaşıp bulaştırmadığının bilinmediğini ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

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