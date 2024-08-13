Maymun çiçeği nedir ve nasıl yayılır?

Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü Orta ve Doğu Afrika'da hızla yayılıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son durum hakkında bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

Şu anda görülen salgının, virüsün yeni bir varyantıyla ilişkilendirildiği için öncekilerden daha endişe verici olduğu söyleniyor.

Uzmanlar bunun şimdiye kadar gördükleri en tehlikeli varyant olduğu uyarısını yapıyor.

Virüs ne kadar yaygın ve hangi ülkelerde görülüyor?

Mpox hastalığına monkeypox (maymun çiçeği) virüsü neden oluyor. Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığı ile aynı grupta bulunuyor ama onun kadar tehlikeli değil.

Virüs başlangıçta sadece hayvanlardan insanlara bulaşıyordu ama artık insandan insana da bulaşabiliyor.