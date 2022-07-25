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Maymun çiçeği salgını Japonya’ya da sıçradı

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Japonya'da ilk Maymun Çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
Maymun çiçeği salgını Japonya’ya da sıçradı

Dünyayı alarma geçiren ve geçtiğimiz hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine neden olan bulaşıcı maymun çiçeği virüsü Japonya'ya da sıçradı.

Japonya hükümetinden edinilen bilgilere göre, başkent Tokyo’da yaşayan 30’lu yaşlarında bir erkeğin maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıktı. Şahsın yurt dışı seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenilirken, hastanın kimliğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Japonya'da hükümet bugün maymun çiçeği hastalığına karşı bir uyarı yayınlamış, ülke vatandaşlarından hastalığa karşı ekstra önlem almaları istenmişti.

Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan ya da Japonya dışında bulunan kişilere ise dikkatli olmaları çağrısı yapılmıştı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti.

Yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının, 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığı duyurulmuştu. Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 2003 yılında konu hakkında veri toplanmaya başlamasından bu yana ülkede hiçbir Maymun Çiçeği vakasının tespit edilmediği bildirilmişti.

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