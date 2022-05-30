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SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Maymun çiçeği salgını korkusu: Korku yaratan mutasyon açıklaması geldi

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Dünya Covid-19 ile mücadeleye devam ederken son haftalarda batı ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği hastalığı endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Bilim insanları hastalığın mutasyona uğradığını ve gen diziliminin farklılık gösterdiğini duyurdu.
Maymun çiçeği salgını korkusu: Korku yaratan mutasyon açıklaması geldi

Genelde Afrika’nın batı ve orta kesimlerinde tropik bölgelerde görülen fakat son dönemde başta ABD, İngiltere, Kanada, İspanya olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de “risk var” açıklaması yaptığı hastalık ile ilgili yeni bir açıklama da bilim insanlarından geldi. Profesör Richard Neher, bazı durumlarda ölüme sebep olan hastalığın gen dizilimindeki değişiklik ile ilgili bir analiz hazırladı. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Profesör Neher, 1958’den 2022’ye kadar virüsün geçirdiği evrimi karşılaştırdı.

Neher, “Pox virüsleri genelde düşük oranda evrim geçirir. Yılda bir kez mutasyona uğrar. Şu an ortaya çıkan salgına sebep olan virüs ile dört yıl önceki virüsü karşılaştırdığımızda yaklaşık 40 mutasyon görüyoruz” dedi.

Bilim insanı, mutasyonun 10 ile 20 kat arttığına dikkat çekerken şu an değişimin yaklaşık ayda 1 olduğunu dile getirdi.

Neher’in açıklamalarından kısa bir süre önce Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevli bilim insanları hastalığın tek bir virüsten yayılmış olabileceğine dair ifadeler kullanmıştı.

İLK KONGO’DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.

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