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Maymun çiçeği salgınında resmi uyarı geldi: Cinsel ilişkiye girmeyin

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Dünya corona virüsü salgınının pençesinden henüz çıkamazken yeni bir hastalık paniği yaşanıyor... Son haftalarda ABD, İngiltere, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen yüzlerce maymun çiçeği vakası yetkilileri harekete geçirdi.
Maymun çiçeği salgınında resmi uyarı geldi: Cinsel ilişkiye girmeyin

Dünya 6 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği corona virüsü salgınıyla mücadele ederken ölümcül sonuçlar doğurma riski yüksek olan maymun çiçeği salgını birçok ülkede etkisini artırmaya başladı…

Vaka sayısının her geçen gün katlanarak arttığı İngiltere’den resmi bir uyarı geldi. İngiliz hükümetine bağlı sağlık kurumları, maymun çiçeği vakası semptomları gösteren bireylerin cinsel ilişkiye girmemesi gerektiğini açıkladı.

Havadaki partiküllerle ve temas ile bulaştığı açıklanan hastalığın, enfekte olmuş kıyafet, çarşaf gibi maddeler aracılığıyla yayıldığı da belirtildi. Yetkililer genelde Afrika kıtasının orta ve batı bölgelerinde tespit edilen hastalığın son dönemde başta ABD, İngiltere, İspanya ve Portekiz’de hızla yayıldığına dikkat çekerken, bu hastalığın risk yaratabileceğine dikkat çekti.

İngiliz yetkililer ayrıca, maymun çiçeği hastalığı bulaşan kişilerin iyileştikten sonraki 8 hafta boyunca cinsel ilişkiye girerken prezervatif kullanmaları gerektiği tavsiyesini de verdi.

Henüz resmi olarak cinsel ilişkiyle bulaştığına dair resmi bir araştırma bulunmazken İngiliz yetkililer vatandaşlardan semptomlar geçene kadar cinsel ilişkiye girmemelerini istedi.

Öte yandan aynı Covid-19’da olduğu gibi İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda, maymun çiçeği hastalığına yakalanan bireylerin evde kalmalarını ve 21 gün kendilerini tecrit altına almalarını istedi.

Bilim insanları ve doktorlar maymun çiçeğinin semptomlarını ise şöyle sıraladı:

– Yüksek ateş
– Baş ağrısı
– Kas ağrısı
– Sırt ağrısı
– Şiş lenf nodülleri
– Üşüme

İLK KONGO'DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.

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