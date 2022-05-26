  • BIST 2.429,54
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4028
  • Euro 17.5423
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

» »
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.
maymun çiçeği vakalarına karşı aşı satın alma kararı

Darias, basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan "Ankara suşu" olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını bildirdi.

İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor.

Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahları Kalibr füzeleriyle vurduk27 Nisan 2022 Çarşamba 15:29
  • Hindistan dünyadaki buğday arz açığını kapatmak istiyor26 Nisan 2022 Salı 13:19
  • Rusya-Ukrayna savaşı… ABD’li üst düzey isimler Kiev’de: Putin’e çok sert sözler25 Nisan 2022 Pazartesi 10:37
  • Fransa seçimleri: Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı tartışma konusu oldu18 Nisan 2022 Pazartesi 16:45
  • NATO ülkelerinin liderleri Brüksel'de olağanüstü zirve yapacak15 Mart 2022 Salı 23:05
  • BM: 3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı15 Mart 2022 Salı 22:50
  • Rus Uzay Ajansı başkanından Elon Musk’a: Sen önce bir tuvaletten kalk15 Mart 2022 Salı 21:27
  • Lviv'deki Saldırıda 35 Kişi Öldü, 134 Kişi Yaralandı13 Mart 2022 Pazar 19:07
  • ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü13 Mart 2022 Pazar 18:00
  • Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak13 Mart 2022 Pazar 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti