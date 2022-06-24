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Maymun çiçeği vakası bir ülkede daha görüldü

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota’da, biri Medellin’de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.
Maymun çiçeği vakası bir ülkede daha görüldü

Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu.


Yetkililer, Bogota’da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa’dan geldiğini açıkladı.


Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi.


Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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