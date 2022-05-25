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SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Maymun çiçeği ve zona arasındaki farkları biliyor musunuz

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Dünya genelinde corona virüsüne karşı mücadele devam ederken başka bir hastalık olan maymun çiçeği vakaları da yükselişini sürdürüyor.
Maymun çiçeği ve zona arasındaki farkları biliyor musunuz

Maymun çiçeği salgınıyla ilişkili ilk vaka, 7 Mayıs’ta İngiltere’de, hastalığa yakalandığına inanılan ve Nijerya’ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide tespit edildi.

O zamandan beri en az 12 ülkede 80’den fazla vaka görüldü.

Hastalık, vücutta zona ile benzerlikleri paylaşan belirgin bir kızarıklığa neden oluyor. Maymun çiçeğinde olduğu gibi, zona belirtileri arasında da güçsüzlük, titreme ve kas ağrıları bulunur. Bazı kişilerde döküntü ortaya çıkmadan önce ciltte ağrı, kaşıntı, karıncalanma ve yanma da gelişir.

Mirror’da yer alan habere göre, maymun çiçeği ile zonayı birbirinden ayırt ettirecek farklılıklar da bulunuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI

Maymun çiçeği, hayvanlar ve insanlar arasında yayılan mikropların neden olduğu, nadir görülen bir zoonotik hastalıktır.

Virüs, yalnızca kısa bir mesafe kat edebilen büyük damlacıklar yoluyla bulaşır, ancak cilt lezyonlarıyla veya bazen çarşaf veya giysilerle doğrudan temas yoluyla da yayılabilir.

Maymun çiçeği döküntüsü genellikle ilk semptomlardan bir ila beş gün sonra ortaya çıkar.

Döküntü genellikle yüzde başlar, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır.

Maymun çiçeğindeki döküntüler, yüz bölgesinde vakaların %95’inde, avuç içi ve ayak tabanlarının %75’inde, ağzın %70’inde, cinsel organların %30’unda, gözlerin %20’sinde görülür.

ZONA HASTALIĞI

Zona da su çiçeği hastalığına neden olan aynı virüsün neden olduğu ağrılı bir durumdur.

Herkeste görülebilir ancak en çok yaşlı insanlarda olur.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı’na göre, 85 yaşına kadar yaşayan insanların yaklaşık %50’si hayatlarının bir noktasında zona geliştirecek.

Zona, maymun çiçeği hastalığında olduğu gibi ağrılı bir kızarıklığa neden olan viral bir enfeksiyondur.

Zona belirtileri de, ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma, dokunma hassasiyeti, ağrıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı döküntü, açılan ve kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar ve kaşıntı şeklinde olur.

Zona döküntüsü genellikle göğüs ve karın sinirleri boyunca bir düzende gelişir.

Medical News Today, “Zona bazen kurdeşen, sedef hastalığı veya egzama gibi başka cilt rahatsızlıklarıyla karıştırılabilir” diyor.

Uzmanlar, eğer zona mı yoksa maymun çiçeği gibi daha ciddi bir hastalığa mı sahip olduğunuzdan emin olamıyorsanız doktorunuzla konuşmanızın en iyisi olduğunu söylüyor.

Çoğu durumda, doktorlar tıbbi geçmişe, fizik muayeneye ve semptomlara dayanarak teşhis koyabiliyor.

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