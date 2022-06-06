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Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780’e yükseldi

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 780'e çıktığını açıkladı.
Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780’e yükseldi

Bu bir önceki haftaki vaka sayısı olan 257'nin yaklaşık üç katı.

Örgüt, bu sayının muhtemelen gerçek vaka sayısından daha düşük olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesinin "orta" olduğunu duyurdu.

Hastalık genellikle hafif geçse de Afrika dışında ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda görülmesi endişe yaratıyor.

Vakaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de az sayıda vaka görüldü.

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