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Maymun çiçeği virüsü: Belçika'daki virüsün fetiş festivalinde yayıldığı açıklandı

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Belçika'da doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı üçe yükseldi.
Maymun çiçeği virüsü: Belçika'daki virüsün fetiş festivalinde yayıldığı açıklandı

Vakaların tamamının da, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerp) düzenlenen "Darklands" adlı fetiş festivali ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kat

Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

Yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor.

Ayrıca eşcinsel erkeklere ve birden fazla partneri olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da düzenlenecek.

Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı'na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'teki Tropikal Tıp Enstitüsü dün gece maymun çiçeği virüsü ile ilgili ilk enfeksiyonu doğruladıktan sonra bugün ikinci bir vaka daha bildirdi.

Bu kişinin, resmî olarak onaylanan ilk hastanın eşi değil, başka bir kişi olduğu belirtildi. Ancak iki hastanın da aynı partiye katıldıkları belirlendi.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, virüsün geniş bir kesime yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini söyledi.

Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

Maymun çiçeği virüsü Belçika'dan önce İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüştü.

İspanya'da vaka sayısı bugün 21'e yükseldi.

Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü?

Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor.

Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor.

Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

Resmi raporlara göre şu anda İngiltere'de teyit edilmiş 9, Portekiz'de 14, İspanya'da 7 ve İsveç'te de 1 maymun çiçeği hastası var. ABD'de de 1 vaka saptanmıştı.

ılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

Anvers'teki 4-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Darklands fetiş festivaline yurt içi ve yurt dışından, çoğunluğu erkek 10 bin ziyaretçi katılmıştı.

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