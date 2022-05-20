  • BIST 2.393,61
  • Altın 946.627
  • Dolar 15.9457
  • Euro 16.8837
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

» »
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da ortaya çıktı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’te örnekleri alınan bir kişinin Hollanda’daki laboratuvar testleri, maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü’nden Isabel Brosius, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün ilk kez Belçika’da da saptandığını söyledi.

Anvers’te enstitüye başvuran bir kişiden alınan örnekler Hollanda’daki bir araştırma laboratuvarına gönderildi. Yapılan araştırmalarda, bu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı saptandı.

Brosius, virüsün geniş bir yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini belirtti.

Belçikalı hastanın karantina altına alınması istendi. Maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişinin eşinde de benzer belirtiler tespit edildi.

Belçikalı uzmanlar, ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecekler. Bakım ve Sağlık Ajansı’ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek “Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"19 Mayıs 2022 Perşembe 12:27
  • BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 10:32
  • Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:25
  • BM: Ukrayna'daki savaş gelecek aylarda küresel gıda krizine yol açabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 09:08
  • Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:03
  • İspanya, kadın çalışanlara regl iznini onayladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:37
  • Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
  • Lübnan seçimleri: Sistemde bir gedik açıldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:23
  • Finlandiya ve İsveç, NATO’ya resmen başvurdu18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
  • DSÖ: COVID-19’un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti