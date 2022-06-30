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Maymun çiçeği virüsü bu grupları tehdit ediyor

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Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, Türkiye’de de görüldüğü açıklanan maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili endişeler artıyor. Son olarak dün Dünya Sağlık Örgütü’nden hastalıkla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Maymun çiçeği virüsü bu grupları tehdit ediyor

Dünyada hızla yayılması nedeniyle endişeye yol açan maymun çiçeği vaka sayısı toplamda 4300'ü geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün yayılmasıyla ilgili endişe yaratan bir uyarı yaptı. Örgütün dün yaptığı açıklamada, virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceği belirtti.

DSÖ, İngiltere'de virüsü kapan iki çocuğun inceleme altında tutulduğuna da dikkat çekti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün katıldığı online bir toplantıda “Virüsün sürekli olarak yayılmasından endişeliyim çünkü bu hastalığın yerleştiğini ve yüksek risk gruplarına yayılabileceğini gösteriyor” dedi.

Afrika’da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği virüsü 50'tan fazla ülkede tespit edildi.

Maymun çiçeği belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.

ABD, AŞI KAPMANYASI BAŞLATTI

Maymun çiçeği hastalığı yayılırken ABD bir aşı kampanyası başlattığını açıkladı. Ülkede acil operasyonlar birimi de maymun çiçeği virüsü vakalarının yayılmasıyla devreye sokuldu.

Hastalığa karşı yeni bir aşı öneren ABD Sağlık Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar toplam 1,6 milyon dozun kullanıma sunulmasını planlıyor.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Maymun çiçeği vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde ve ABD’de çok hızlı bir şekilde arttı.

DSÖ, geçen hafta yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu anda küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını, ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için yoğun müdahale çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Virüsü inceleyen bilim insanları, bu virüsün daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı mutasyona uğradığını keşfetmişti. Araştırmada yer alan bilim insanı Joao Paulo Gomes, “2022'de maymun çiçeği virüsünün bu kadar çok mutasyona uğradığını görmek çok beklenmedik bir şeydi. Genelde her yıl en fazla bir-iki mutasyona yaşanıyordu” dedi.

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