Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler

Altunç'un paylaşımı şu şekilde:

Maymun çiçeği kapıya dayandı! Korona gibi mi olacak? Ölümcül mü? Aşısı var mı ?.. Hastalarım ve ilgi duyanlar için işte sizden gelen bu ve benzeri sorulara yanıt bulmaya çalıştım… Bir kenara not alınız ? Umarım hiç ihtiyacımız olmaz ??

1. Maymun çiçeği yeni keşfedilen bir hastalık mı?

Hayır! Maymun Çiçeği hastalığı 1970 yılında keşfedilmiştir. 2000’li yılların başında hatta 2021 yılı içerisinde de Amerika ve Afrika’da vakalar bildirilmiştir.

2. Maymun çiçeği nasıl bir virüstür?

Yaklaşık iki yüz yıldır süren aşı kampanyaları ile çiçek hastalığı 1970’li yıllarda dünya üzerinden silinerek eradike (yok) edilmiştir. Maymun Çiçeği virüsü ise çiçek Virüsü ile akraba olan ve daha hafif seyirli hastalık yapan bir tür olarak bilinmektedir. Özellikle Afrika ve Tropikal bölgelerde zaman zaman hastalık etkeni olarak görülmektedir.

3. Maymun çiçeği ölümcül bir hastalık mıdır?

Hastalık genellikle 2-4 hafta içinde kendiliğinden düzelen, hafif bir klinik seyir izler. Bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalığı bulunan yaşlı kişilerde ise ender olarak sinir sistemini tutulumu yapan ağır bir tablo görülebilir.

4. Maymun çiçeği hastalığının ilk belirti ve bulguları nelerdir?

Hastalığın ilk bulgularının görülmesi bulaşmanın iki hafta sonrasına kadar uzayabilir. Genellikle ilk bulgular eklem ağrıları, iştahsızlık, halsizlik, ateş şeklinde başlar. Baş ağrıları ve kuru öksürük görülebilir. Bu belirtilerin ardından genellikle boyun, çene altı, ense bölgesi ve kasıklarda lenf bezeleri şişer. Hastalığın tipik bulgusu olan döküntü ise genellikle yüzde ve ellerde başlar. İçi sıvı dolu, su çiçeğine benzeyen irili ufaklı cilt döküntüleri tüm vücuda yayılabilir.

5. Hangi hastalıklar ile karışabilir? Nasıl ayırt edilir?

Maymun çiçeği hastalığının içi sıvı dolu döküntüleri su çiçeği ve El Ayak Ağız Hastalığının döküntüleri ile benzerlik gösterir. Bu hastalıklarda genellikle lenf bezi şişmesi görülmez. El Ayak Ağız hastalığındaki döküntüler genellikle avuç içi, ayak tabanları ve dudak etrafında yoğunlaşır. su çiçeğinin döküntüleri ise daha ufak çaplı ve kaşıntılıdır.

6. Maymun çiçeği nasıl bulaşır?

Virüs’ün doğadaki taşıyıcıları genellikle Afrika ve Tropikal bölgelerde yaşayan kemirgen ve memelilerdir (sincap, tavşan, maymun, yarasa, kirpi, ceylan vb). Hastalığı taşıyan hayvanlar ile direkt temas sonucunda virüs bulaşabilir. Bu canlıların iyi pişmemiş etlerinin tüketilmesi de başka bir bulaşı yoludur. Ayrıca hasta insanlar ile yakın temas sonucunda hastalık bulaşabilir. Solunum yolu ile bulaşma nadirdir. Afrika kökenli bir kemirgen veya hasta bir kişi ile direkt temas olmadan hastalığın bulaşması olası değildir.

7. Çocuklara yaptırdığımız su çiçeği aşısı maymun çiçeği Hastalığından da korur mu?

Hayır! İsim benzerliği olmasına rağmen su çiçeği virüsü ile çiçek virüsü tamamen farklı türde mikroorganizmalardır. Dolayısı ile su çiçeği aşısı çiçek veya Maymun Çiçeği hastalığından korumaz!

8. Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mıdır?

Hayır! Bu hastalığın bilienen bir anti-viral ilaç tedavisi yoktur! Çiçek hastalığı için kullanılan ilaçlardan bazıları bu hastalık için de tedavide denenmektedir!

9. Maymun çiçeği hastalığının aşısı var mıdır?

Evet! Bu virüs hastalığının bir aşısı mevcuttur. Fakat bu aşı rutin olarak uygulanmamaktadır. Ayrıca 1970’li yılların sonuna kadar yapılan çiçek aşısının da bu hastalığa karşı koruyucu etkisinin olduğu bilinmektedir. Salgının ilerlemesi durumunda yüz milyonlarca doz aşının hızlıca üretilebileceği bildirilmektedir.