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SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Maymun çiçeği virüsü karantina kararı

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Belçika, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.
Maymun çiçeği virüsü karantina kararı

Belçika medyasına göre karar, ülke sağlık yetkililerince cuma günü alındı.

Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak.

Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü, ülkede daha büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirmişti.

COVID-19 Ulusal Referans laboratuvarından sorumlu mikrobiyolog Emmanuel Andre ise cumartesi günü, ülkede 4'üncü maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıklamış

 
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