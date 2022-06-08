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maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı ikinci düzeye çıkarıldı

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkardı.
maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı ikinci düzeye çıkarıldı

CDC’den yapılan açıklamada, seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin 2’ye çıkarıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.

Açıklamada, “Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız.” uyarısı yer aldı.

CDC’nin salgın hastalıklarına karşı 3 tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. 1’inci Düzeyde uyarı için “olağan önlemleri uygulayın” denirken, 2’nci düzeyde “gelişmiş önlemlerin uygulanması”, 3’üncü düzeyde de vatandaşlardan “Zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması” isteniyor.

 

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