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Maymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi

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İsrail, İsviçre ve Avusturya'da maymun çiçeği virüsüne bağlı yeni vakalar tespit edildi. Böylelikle dünya çapında vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi. Birleşik Krallık'ta yüksek riskli kişilere 21 gün karantina uygulamaları tavsiye edildi.
Maymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi

İsrail ve İsviçre, tespit edilen birer vakanın yakın zamanda yurtdışına seyaha eden kişilerde görüldüğünü söyledi. Öte yandan İsrail diğer şüpheli vakaları da araştırıyor.

İnsanlar arasında kolayca yayılma eğiliminde olmayan maymun çiçeği virüsüne bağlı rahatsızlıklar genellikle hafif seyrediyor.

Virüs, en çok Orta ve Batı Afrika'da yaygın.

Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde 80'den fazla vaka bildirildi.

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