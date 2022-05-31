Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! İngiltere’den gelen son açıklama endişelendirdi

Maymun çiçeği vakaları İngiltere'de korkutan seviyelere ulaştı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de 71 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtilerek, ülkede 7 Mayıs'tan bu yana toplam vaka sayısının 179'a yükseldiği bildirildi.

KARANTİNA ÖNERİLİYOR

UKHSA, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirterek, vakalarla temas halinde olanlara 21 günlük karantina öneriyor.

Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs’ta İngiltere'de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen nadir bir hastalıktır. CDC’ye göre virüs ilk olarak 1958’de araştırma maymunlarının kolonilerinde keşfedildi.

Virüsün insandaki ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi. CDC, bugün çoğu maymun çiçeği enfeksiyonlarının hala orada meydana geldiğini, ancak hastalığın diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerinde de bildirildiğini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları bulunmaktadır. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor.

Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık ve kaşıntı oluşmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor ve daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor. Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor.

Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyonun genelde 14-21 gün arasında sürebileceğini belirtiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan bulaşabiliyor.

Uzmanlar cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Öte yandan bu hastalık, virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerde de bulaşabiliyor.

NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika’da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ NEDİR?

Herhangi bir salgının önüne geçmek için, aşı yapılması önemli bir adım. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı da biliniyor. Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı.