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Maymun çiçeği virüsünde korkutan artış

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Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada endişe yaratmaya devam ederken Afrika dışındaki vaka sayısı bir haftada üçe katlandı.
Maymun çiçeği virüsünde korkutan artış

Şu ana kadar en az 30 ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde vaka sayısının son bir haftada üçe katlanması endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika dışındaki maymun çiçeği vakalarının sayısının üç haftada 780’e ulaştığını açıkladı. Önceki hafta vaka sayısı 257 olarak açıklanmıştı.

DSÖ, ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda farklı bölgelerde ortaya çıktığına dikkat çekti. Örgüt, virüsle ilgili küresel riskin “orta düzeyde” olduğunu duyurdu.

ABD’NİN BAŞKENTİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez görüldü. Vakaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülürken Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de az sayıda vakaya rastlandı.

En fazla vakanın görüldüğü ülke 207 ile Birleşik Krallık olurken, İspanya'da 156, Portekiz'de ise 138 vaka tespit edildi. DSÖ, birçok vaka arasında temas olmamasının henüz tespit edilemeyen çok sayıda vaka olduğunu gösterdiğini ve virüsün hızla yayılmaya devam edebileceğini vurguluyor.

Maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaştığına dair bir kanıt olmasa da virüsün bulaşması için yakın fiziksel temas gerekiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Hastalık her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabilmesi panik yaratıyor.

Ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri ile kendini gösteren hastalıkta çiçek hastalığı aşısının yüzde 80 oranında etkili olduğu biliniyor. Döküntüler gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülüyor. Bu süreç, genellikle 2-4 hafta sürüyor ve kendiliğinden iyileşiyor.

Virüsün insanda görüldüğü ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi. Batı Afrika’da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut.

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