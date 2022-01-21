Maymun Kraliçesi Yakei’nin İktidarı Aşk Üçgeni Nedeniyle Tehlikede!

Japonya’daki doğal hayvan parkındaki bir makak topluluğunun beş yıldır lider erkeğine meydan okuyarak ilk dişi alfa olan makak maymunu Yakei’nin saltanatı bir aşk üçgeni nedeniyle tehlikede.

Maymunlar aleminde nadir görülen bir gelişmeyle, bir dişi makak maymunu 677 makaktan oluşan koruma altındaki bir topluluğun alfası (lideri) olmuştu. Japonya’daki Takasakiyama doğal hayvan parkında yaşanan olayda, Yakei isimli 9 yaşındaki dişi makakın önce annesine, ardından da erkek makaklara karşı koyarak kendini topluluğun lideri haline getirdi.

İktidara giden yol

Yakei, dişi alfa olma yolundaki ilk adımını geçen senenin nisan ayında kendi annesine saldırarak atmıştı. Birçok dişi maymunun bu noktadan ileri gitmediği belirtilirken, 10 kiloluk Yakei bu kez de erkek maymunlara karşı ağırlığını koymaya başladı. Yakei’nin haziran ayında koruma alanındaki topluluğun beş yıldır alfa erkeği olan 31 yaşındaki Sanchu’ya meydan okuyup onu ‘benzetti.’

70 yıllık tarihlerinde hiç alfa dişi görmemiş olan doğal park çalışanları, bu gelişmeleri ‘fıstık testi’yle teyit etmişti. Bu test yere yemiş konarak yapılıyor. Yemişleri önce yiyen genelde topluluğun alfası oluyor. Yakei, bu testten de geçerek liderliğini tescillemişti. Beş yıldır topluluğun lideri olan Sanchu’nun geri çekilerek ilk sırayı Yakei’ye vermişti.

Aşk üçgeni

Bir alfanın saltanatı birkaç aydan on yıla kadar sürebilir. Ancak grubun gözlemcileri, iktidarda kendinden emin görünse de çiftleşme mevsiminin Yakei için bazı şeyleri değiştirebileceğini söylüyor.

Kasımdan marta kadar süren çiftleşme mevsimi boyunca, çok eşli olan erkek ve dişi makaklar birçok bağ oluşturuyor. Ortalama 16 gün boyunca partnerleriyle çiftleşen, birlikte beslenip seyahat eden çiftler arasındaki bağlar bu süreden sonra çözülüyor. Ardından dişiler yeni partnerler aramaya başlıyor. Dişiler her üreme mevsiminde ortalama dört erkekle çiftleşiyor.

Chicago’daki Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde uzman olarak çalışan Katherine Cronin, “Çiftleşme mevsiminde makak toplumlarında ortam daha rekabetçi ve gergin hale geliyor” dedi. Bu da dişi alfamız için risk oluşturuyor.

Eski aşk…

Yakei önceki çiftleşme mevsiminde birlik içindeki hiyerarşide altıncı sırada yer alan 15 yaşındaki bir erkek makak Goro ile eşleşmişti. Ancak, Yakei’nin makak toplumunda üst sıralara oynaması Goro’nun ona olan ilgisini kaybetmesine yol açtı.

Yakei de hiyerarşide beşinci sırada yer alan Luffy isimli makakın ilgisine karşılık vermedi. Doğal parkın gözlemcisi Satoshi Kimoto, bu noktada Yakei’nin Luffy’den korkmaya başladığını gözlemledi. Kimoto’ya göre Yakei’nin Luffy’ye olan nefreti korkuya dönüşmeye başladı. Diğer yandan Luffy de bazı yiyecekleri alfadan uzaklaştırmaya başladı. Bu da onun Yakei’ye karşı cesaret kazandığını gösteriyor. Yakei’nin bu davranışının güçten düştüğünü mü yoksa sadece çiftleşmek istememesine mi bağlanması gerektiği konusu henüz belirsiz.

Görünüşe göre dişi alfamız Yakei, Goro ve Luffy’nin için de bulunduğu bir aşk üçgeni içerisinde güç kaybetmeye başladı.

Ancak Yakei’nin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.