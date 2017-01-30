 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 85.733
  • Altın 145,973
  • Dolar 3,8112
  • Euro 4,0715
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAntonio Banderas kalp krizi geçirtti!

Maymunlar beyin dalgalarıyla Hamlet'i yazabiliyor

»
Maymunlar beyin dalgalarıyla Hamlet'i yazabiliyor
“Sonuçlar, bu arayüzün ileride insanlar üzerinde de kullanılabileceğini vadediyor"

Yeni bir araştırmaya göre, beyin implantı yapılan maymunlar Shakespeare’in Hamlet oyunundaki bölümleri yazabiliyor.

Arkeofili’den Sabiha Zeynep Cesur’un haberi şöyle:

Dahası, makaklar önceki beyin-bilgisayar arayüzlerine kıyasla daha az yazım hatasıyla dakikada 12 kelimeyi kısmen hızlı bir şekilde yazabiliyor.

Belki de bir gün bu yeni beyin implantları, tıpkı dahi bilim insanı Stephen Hawking gibi neredeyse tamamen felç olan kişilerin bile iletişim kurmasını kolaylaştırabilir.

2017 yılında Standford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayacak olan araştırmanın eş yazarı biyomühendis Paul Nuyujukian“Sonuçlar, bu arayüzün ileride insanlar üzerinde de kullanılabileceğini vadediyor. Bu arayüz anlamlı bir sohbet için yeterli bir yazma oranı sağlıyor.” diyor.

Maymun beyinleri

Önceki araştırmalar, maymunların protez kolları ve robotik tekerlekli sandalyeleri kullanabildiklerini, birbirlerinin düşüncelerini kontrol edebildiklerini ve hatta zihinlerini kullanarak yavaşça kelime yazabildiklerini gösteriyor. Ama, önceki araştırmalardaki iletişim sistemi doğal konuşma hızı için oldukça yavaş kalıyor.

İnsanlar için kullanılan şu anki mevcut sistemler benzer kısıtlamalara sahip. Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına sahip Stephen Hawking, düşüncelerini yazıya dökmek için yüz kaslarındaki çok ufak hareketleri kullanan bir teknoloji kullanıyor. Diğer bir yazılım ise kelimeleri aktarmak için felçli kişilerin göz hareketlerini takip ediyor. Ama araştırmacıya göre bu yüz kaslarındaki ve gözdeki hareketi takip etmek zaman alabilir ve yorucu olabilir. Ayrıca, ağır felçli olan kişilerin bu yazılımlara erişimi o kadar da kolay olmayabilir.

20170127231051_hamlet1.jpg

 

Bu sorunu gidermek için Nuyujukian ve meslektaşları, iki rhesus maymununun beynine çoklu elektrot yerleştirdiler. Takım, daha sonra maymunlara replik verildiğinde her harfi yazmayı öğrettiler. (Bir daktilo ve sınırsız zaman ve kağıt verilse birçok maymun William Shakespeare ‘in tüm eserlerini şans eseri yazabilirdi ama Nuyujukian ve meslektaşları daha çok hedeflenmiş bir etkiyi umuyordu.)

Takım maymunlara Hamlet’in meşhur konuşması “Olmak ya da Olmamak”’dan her seferinde tek bir harf söyledi ve aynı zamanda New York Times’ın gazete makalelerinden ufak kısımlarını da yazdırdı. Maymunlar dakikada 12 kelime yazabiliyor. Araştırmacılar, maymunların biraz yavaş yazsalar da, bir konuşmayı sürdürmek için yeterince hızlı olduğunu belirtiyor.

Araştırma, 12 Eylül 2016 tarihinde IEEE Journal Proceedings’te yayımlandı.

 

Hızlı konuşmak

Elbette ki, insanlar sadece kelimeleri yazmıyorlar aynı zamanda muhtemelen düşünüyorlar. Bu da sistemin çalışması için gereken zamanı artıyor olabilir.

Nuyujukian “Ölçemediğimiz tek şey birinin söylemeye çalıştığı kelimeleri düşünürken oluşan bilişsel yük.” diyor.

Araştırmacılar, yazma hızının nispeten yavaş olmasına rağmen, sistemi kullanan insanların muhtemelen daha yavaş konuşacaklarını, hız sınırlamasını dengelemek için bazı yolların olduğunu söylüyor.

Nuyujukian “Burada sistemin hızlanmasını sağlamak için, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi söyleyeceğiniz kelimeyi sizin için tahmin eden otomatik tamamlamayı kullanmıyoruz.” diyor.

Dahası, bu beyin implantları güvenli bir şekilde en az dört yıl hiçbir şey olmadan kalabiliyor. Çalışma, maymunların o süre zarfında hiçbir beyin anomalisi ve yan etki yaşamadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, beyin-bilgisayar arayüzünün en yeni sürümünün klinik denemelerle insanlarda test edildiğini söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cinsiyet rolüne ilişkin ön yargılar küçük yaşta oluşuyor28 Ocak 2017 Cumartesi 10:34
  • Nevrotiklik özelliği yüksek bireylerde beyin zarının kalınlığı artıyor...28 Ocak 2017 Cumartesi 10:17
  • Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...28 Ocak 2017 Cumartesi 09:54
  • ABD’li aktör Jay Bowdy canlı yayında canına kıydı!27 Ocak 2017 Cuma 15:30
  • Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “Her Kadına Bir Harf Ol” projesi27 Ocak 2017 Cuma 15:12
  • Kanser hastalarına yardım etkinliği 4 şubat’ta…27 Ocak 2017 Cuma 11:37
  • Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor26 Ocak 2017 Perşembe 23:30
  • Ay'da bira üretme deneyi yapılacak26 Ocak 2017 Perşembe 22:30
  • 30 gün boyunca bisikletle yanlış yöne gitti26 Ocak 2017 Perşembe 20:30
  • MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın26 Ocak 2017 Perşembe 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti