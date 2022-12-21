Maypa vefat etti!

efkoşa'nın sevilen simalarından, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Yönetim Kurulu üyelerinden, Sertaç Maypa hayatını kaybetti. Sertaç Maypa edinilen bilgiye göre tedavi görüyordu.
Maypa'nın genç yaşta vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.
efkoşa'nın sevilen simalarından, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Yönetim Kurulu üyelerinden, Sertaç Maypa hayatını kaybetti. Sertaç Maypa edinilen bilgiye göre tedavi görüyordu.
Maypa'nın genç yaşta vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.
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