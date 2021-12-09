Mazbata Suçları 6 Ay Erteleniyor

Kıbrıstime Haber Ajansının haberine göre Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası dara düşüm mazbata mağdurları için kolaylık geliyor.
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, dün yeni ekonomik tedbirlerle ilgili çalışmalar başlatacaklarını söylemişti.
Sucuoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında alınan ekonomik tedbirlerinin yeterli olmadığını belirtmesinden sonra yarın mazbata mağdurlarının borçlarının 6 ay süreyle erteleneceği öğrenildi.
Her mazbata için 1 ay hapis cezasının verildiği ülkemizde yaklaşık 13 Bin mazbata mağduru bulunuyor.
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