  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Mazbatasını aldıktan sonra konser verdi

»
CHP, Ardahan'da 25 yıl sonra yeniden kazandı
Mazbatasını aldıktan sonra konser verdi

CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra hemşehrilerine konser verdi. 

DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların yüzde 50.96'sını alarak yeni belediye başkanı oldu. CHP, kentte 25 yıl aradan sonra ilk kez başkan çıkardı.

Dün saat 17.00’de Ardahan Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun’dan mazbatasının alan Faruk Demir, daha sonra belediye binasına geçerek devir teslim törenine katıldı. Teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkı'na geçen yeni başkan Faruk Demir, kendisini bekleyenlere seslendi. Demir , "Farklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Baharınız hayırlı olsun. Elimden tutun Ardahan’ı yeni bir vizyonla, aşın, işin herkesin karnı tok, sırtı pek, kendi kaynaklarıyla yetinen bir Ardahan yapalım. Siz görevinizi yaptınız beni seçtiniz, şimdi görev sırası bende. Ben sıradan biri değilim, sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Bizim derdimiz koltuk, makam değil. Şimdi derdimiz Ardahan’ı bir makama çıkarmaktır" dedi.  



Başkan Faruk Demir, konuşma sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi. Başkan Demir, konserinde toplanan kalabalığa, 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben Yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar tarafından coşkuyla izlenen Faruk Demir, daha sonra tören alanını dolduranlarla halay çekti. (DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li yetkililer: Beka mesajı hatalıydı05 Nisan 2019 Cuma 21:35
  • HDP’nin Muş’ta yaptığı itiraz reddedildi05 Nisan 2019 Cuma 21:22
  • Malatya'da iki Saadet Partisi üyesinin öldürüldüğü olayla ilgili 5 kişi tutuklandı05 Nisan 2019 Cuma 21:15
  • CHP İstanbul İl Başkanı: Oylar yüz kere de sayılsa sonuç değişmez05 Nisan 2019 Cuma 21:05
  • HDP’li Belediye eşbaşkanına KHK ile ihraç edildiği için mazbata verilmedi05 Nisan 2019 Cuma 20:49
  • Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da son durum açıklaması05 Nisan 2019 Cuma 20:46
  • AKP Genel Başkan Yardımcısı: "İstanbul'da oy farkı 18 binin altına indi"05 Nisan 2019 Cuma 20:44
  • İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Anıtkabir' yanıtı: Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız05 Nisan 2019 Cuma 18:16
  • Bağcılar'da 1411 sandık sayıldı fark kapanmıyor! İşte sonuçlar05 Nisan 2019 Cuma 18:02
  • Ankara'da AKP'nin itirazları sonrası 124 Bin olan farkı 123 bin oldu!05 Nisan 2019 Cuma 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti