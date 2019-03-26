Mazhar Alanson paralel evrende: "O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor"

Alanson, "Her şeyin ulaşılabilir olması çok güzel. O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor" dedi.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği müzik ve söyleşi programında MFÖ grubuyla tanınan ünlü sanatçı Mazhar Alanson sevenleriyle buluştu.

'Mazhar Olmak' adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Alanson, en bilinen şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.

Söyleşi esnasında konuşan Alanson, "İmza günü için bir gitar dükkanına gittim. Yok yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkanı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var' dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim" ifadesini kullandı.