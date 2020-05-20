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Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla muhtarı aradı

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İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Muhtarı Serkan Aslan,TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanlışlıkla kendisine telefon ettiğini, “Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Mazhar Bey’i aradım” dediğini anlattı.
Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla muhtarı aradı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanlışlıkla kendisini aradığını açıklayan Zümrüteveler Muhtarı Serkan Aslan görüşmeyi şöyle anlattı: "'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. 'Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım ben mahalle muhtarıyım ama ben çok mutlu oldum. İyi ki beni aradınız' dedim."

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Muhtarı Serkan Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanlışlıkla kendisine telefon ettiğini, “Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Mazhar Bey’i aradım” dediğini anlattı.

Muhtar Serkan Aslan, CNN Türk’te görüşme anlarını şöyle anlattı:

“Telefonu elime alıp çağrıya baktım. Geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek anlatınca ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum; ‘Sesiniz tanıdık geldi ama numaranız kayıtlı değil. Tanıyamadım sizi’. ‘Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ dedi. Bir an böyle çok şaşırdım. ‘Sayın bakanım gerçekten siz misiniz?’ dedim. ‘Evet benim’. ‘Sayın bakanım beni mi aradınız?’ dedim. ‘Evet sizi aradım’ dedi. ‘Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Mazhar Bey’i aradım’ dedi. ‘Sayın Bakanım ben mahalle muhtarıyım ama ben çok mutlu oldum. İyi ki beni aradınız. Bütün Türkiye gibi biz de sizleri takip ediyoruz’ dedim.”

‘GERÇEKTEN HER AKŞAM İZLEDİĞİMİZ BAKAN’

Aslan şöyle devam etti: “Hatta o an annem üst katta balkondaydı. Annem de duydu konuşmaları. Bir kat üstümdeydi. Eşim yanıma geldi, Telefona kulağını dayadı. ‘Gerçekten her akşam izlediğimiz Bakan’ dedi. Anneme, babama selamlarını iletti. Ellerinden öptüğünü söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Eşimle alakalı ‘Değerli hanımefendi eşini ve çocuklarınıza selamlarımı iletiniz’ dedi. Gerçekten çok güzel bir anı olarak kaldı bende. Çok da mutlu oldum.”

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