Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kiliseden yaka paça kovuldu

İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde yapılan Noel ayinine arkadaşlarıyla katılan Mazhar Alanson'un tasarımcı eşi Biricik Suden Biricik Suden, kilise kurallarına uymayınca olanlar oldu.
Arkadaşlarıyla ayinde bulunmak isteyen Biricik Suden, kilisedeki konuşma kuralını çiğneyince görevliler tarafından yaka paça dışarıya atıldı.
"KİLİSEDEN KOVULANLAR"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Suden, "Kiliseden kovulanlar" notuyla bir fotoğraf yayınladı.
Yaşadığı olayı gülerek anlatan Biricik Suden, paylaşımının altında "Adamın ağzından köpükler çıkıyordu en son" diyerek görevliyi çileden çıkarttıklarını belirtti.
Kiliseden kovulan Biricik Suden, kapının önünde kendilerini gören çevik kuvvet ekibinin de gülme krizi geçirdiğini söyledi. (Haberler)
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