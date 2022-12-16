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Mbappe, Katar’da ‘Fransız İhtilali’nin peşinde! Messi ve Ronaldo hegomonyasını yıkmak istiyor

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Fransa ile üst üste ikinci Dünya Kupası finaline çıkmaya hazırlanan Kylian Mbappe, 24’ünü doldurmadan şampiyonluklarını ikileyebilir; rekorları kırıp tarihi yeniden yazmanın eşiğinde...
Mbappe, Katar’da ‘Fransız İhtilali’nin peşinde! Messi ve Ronaldo hegomonyasını yıkmak istiyor

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu; Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek Arjantin'in karşısına dikildi. Dev turnuva öncesi en olası üç senaryodan biri gerçekleşti. Dünya Lionel Messi'nin taç giymesini beklerken Kylian Mbappe ‘Fransız İhtilali'ni ilan etmeye çalışacak.

Dünya Kupası'nı kazanmayı ‘takıntı' haline getirdiğini anlatan süper yıldız, bireysel olarak da tarihi bir eşikte. Fransızların süper çocuğu, futbolun son 20 yılına damga vuran Lionel Messi-Cristiano Ronaldo hegomonyasını da resmen yıkmaya çalışacak.

2018'İN DE RÖVANŞI

Kylian Mbappe, ilk Dünya Kupası'nı 2018'de; henüz 19 yaşında kazanmıştı. 2018 Rusya'da, son 16 turunda Mbappe ve Messi'nin düellosunda, Fransızlar 4-3 gülmüştü. O maçta Mbappe iki gol atarken Messi de iki asiste imza atmıştı.

Ancak artık iş finale kaldı. İlk kez iki futbolcu birden bu kadar formda. Süper yıldız, Fas karşısında gol atamadı ancak her iki golün başlangıcında da onun defanstan seken şutları vardı. Kylian Mbappe, 5 gol-2 asistle halen turnuvanın en önemli iki ‘Altın Top' adayından biri.

ŞAMPİYONLUK ÇOK ŞEY DEMEK

– Dünya Kupası'nda 9 gole ulaşan en genç futbolcu. Rekor 16 golle Klose'nin; istatistiklere göre Mbappe bu rekoru bir sonraki organizasyonda kırabilir.

– Üst üste iki Dünya Kupası kazanan iki ülke var: 1934-1938 İtalya ve 1958-1962 Brezilya. Fransa 2018 ve 2022 ile bu iki ülke arasına girmek istiyor.

– Brezilya efsanesi Pele, üç kez Dünya Kupası kazandı; bu bir rekor. Mbappe, 24'üne gelmeden kupaları ikilerse rekoru eline geçirmek için umutlanacak.

– Mbappe, Dünya Şampiyonu olursa turnuvanın en değerli oyuncusunun bir numaralı adayı olacak.

– Messi, finalde oynayıp Dünya Kupası'nda en fazla forma giyme rekorunu 26 maç ile eline geçirecek. İki turnuvada da maksimum maç sayısına ulaşan Mbappe, performansını sürdürürse bu rekoru da kırabilir.

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