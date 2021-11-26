  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.3465
  • Euro 13.9508
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Mbaye Diagne’nin cevabı Fatih Terim’i gülme krizine soktu!

» »
Galatasaray'ın Marsilya'yi 4-2 yendiği maçtan sonra basın toplantısında konuşan Mbaye Diagne, bir soruya verdiği yanıtla hocası Fatih Terim'i güldürdü.
Mbaye Diagne’nin cevabı Fatih Terim’i gülme krizine soktu!

Yanında oturan Terim'in güldüğünü fark eden Diagne de kendisini tutamayınca basın toplantısında eğlenceli dakikalar yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya’yı 4-2 yenen Galatasaray tur biletini kaparken, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında forvet Mbaye Diagne ve Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Senegalli forvetin, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt basın toplantısı odasında gülüşmelere neden oldu.

Basın mensubunun “Takım arkadaşlarına servis yapmaya çalışan bir Diagne gördük” ifadelerine yanıt veren Diagne, “Bugün ekip için oynamaya karar verdim. İçimden öyle geldi ve ekip için oynayacağım dedim. Onlara pas verdim. Ve iyi yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmak değil, ekip için oynamak” şeklinde konuştu.

Oyuncusu Diagne’nin bu yanıtı sonrasında kendisini tutamayan Teknik Direktör Fatih Terim’in kahkahaları, Senegalli oyuncuyu da güldürdü. Hocasının kendisine güldüğünü fark eden ve kendisini kahkaha atmamak için zor tutan Diagne’nin görüntüsü basın toplantısı odasında gülüşmelere neden oldu. Bir başka gazeteci soru sormaya başladığında hâlâ gülmeye devam eden Diagne daha sonra kendisini toparladı ve soruları cevaplamaya devam etti.

“FATİH TERİM BABA GİBİ”

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fatih Terim’i hedef aldığı iddia edilen Mbaye Diagne, konunun hocasıyla ilgili olmadığını açıklamış ve tecrübeli çalıştırıcıyla arasındaki diyaloğu anlatmıştı. Başarılı golcü, “Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar. Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba oğul ilişkisi var, çok memnunum” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Nef Stadı’nda felaketin eşiğinden dönüldü!23 Kasım 2021 Salı 18:55
  • Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: "Bir oyuncu elendi"23 Kasım 2021 Salı 15:52
  • Fatih Terim'e ağır fatura! Fenerbahçe derbisinin ardından alacağı ceza...23 Kasım 2021 Salı 15:18
  • Maçlar 14.00’e alındı23 Kasım 2021 Salı 10:25
  • GS Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar! "Çok kötü ve art niyetli..."21 Kasım 2021 Pazar 22:09
  • Derbinin kazananı FENERBAHÇE!21 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • Derbide KIRMIZI KART!21 Kasım 2021 Pazar 20:51
  • Derbide 23 sezon sonra bir ilk!21 Kasım 2021 Pazar 20:41
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Metal çakmak atıldı21 Kasım 2021 Pazar 19:57
  • Derbide ikinci GOL sesi!21 Kasım 2021 Pazar 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti