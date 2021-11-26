Mbaye Diagne’nin cevabı Fatih Terim’i gülme krizine soktu!

Yanında oturan Terim'in güldüğünü fark eden Diagne de kendisini tutamayınca basın toplantısında eğlenceli dakikalar yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya’yı 4-2 yenen Galatasaray tur biletini kaparken, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında forvet Mbaye Diagne ve Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Senegalli forvetin, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt basın toplantısı odasında gülüşmelere neden oldu.

Basın mensubunun “Takım arkadaşlarına servis yapmaya çalışan bir Diagne gördük” ifadelerine yanıt veren Diagne, “Bugün ekip için oynamaya karar verdim. İçimden öyle geldi ve ekip için oynayacağım dedim. Onlara pas verdim. Ve iyi yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmak değil, ekip için oynamak” şeklinde konuştu.

Oyuncusu Diagne’nin bu yanıtı sonrasında kendisini tutamayan Teknik Direktör Fatih Terim’in kahkahaları, Senegalli oyuncuyu da güldürdü. Hocasının kendisine güldüğünü fark eden ve kendisini kahkaha atmamak için zor tutan Diagne’nin görüntüsü basın toplantısı odasında gülüşmelere neden oldu. Bir başka gazeteci soru sormaya başladığında hâlâ gülmeye devam eden Diagne daha sonra kendisini toparladı ve soruları cevaplamaya devam etti.

“FATİH TERİM BABA GİBİ”

Kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fatih Terim’i hedef aldığı iddia edilen Mbaye Diagne, konunun hocasıyla ilgili olmadığını açıklamış ve tecrübeli çalıştırıcıyla arasındaki diyaloğu anlatmıştı. Başarılı golcü, “Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar. Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba oğul ilişkisi var, çok memnunum” demişti.