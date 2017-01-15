McDonald’s davayı kaybetti!

Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, dünyanın en büyük restoran zincirlerinden biri olan McDonald’s şirketine karşı açtığı sansasyonel davayı kazandı.Kaynak: McDonald’s'ın yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlandı!

Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, dünyanın en büyük restoran zincirlerinden biri olan McDonald’s şirketine karşı açtığı sansasyonel davayı kazandı. Ünlü şef bu davayla, McDonald’s fast food zincirinin gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalan et, tendon, yağ ve bağ doku karışımından oluşan macun kıvamındaki bir hamur ile amonyak kullandığını kanıtlamış oldu.

Sağlıklı beslenmeye yönelik eylemleri ile öne çıkan ünlü İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, hamburger ve kızarmış tavukların (nugget) lezzetinin ardındaki ürkütücü gerçekleri ortaya çıkardı. Jamie Oliver’ın ifadesiyle, McDonald’s restoranlarında servis edilen ürünler, besin olarak tanımlanamaz.



Coca Cola ve benzeri firmaların çok büyük bütçeler ayırdığı reklamlarla ne amaçlanıyor? Bu reklamlar için harcanan rakamlar, tahayyül sınırlarını zorluyor. Daha da önemlisi, bu reklamların hedef kitlesini gençler oluşturuyor. Gençlerin otorite olarak gördüğü ve rol model olarak aldığı ünlü kişiler ise fast food zincirlerinden alışveriş yaparak nüfusun zehirlenmesine yardımcı oluyor.

Mc Donalds'ın kar hırsı: Fast food yemeyin!



300 milyar civarında hamburger satışı yapan Mc Donalds çalışanlarına hamurger ve kızartılmış patates yememelerini, onun yerine sebze, salata ve sandviç gibi sağlıklı yiyecekleri yemelerini tavsiye ediyor.



Dünyanın en büyük restoran zincirine sahip olan Mc Donalds sorumlu bir şirket olduğu imajını verebilmek ve müşteri çekebilmek için yaptığı reklamlara yılda 1,5 milyar dolar harcıyor. Oyuncak dağıtmak, doğum günü partileri düzenlemek ve palyaçolara gösteri yatırmak McDonalds’ın çocukları restoranlarına çekebilmek için kullandığı yöntemlerden bazıları.



ANF'de yer alan habere göre, 300 milyar civarında hamburger satışı yapan Mc Donalds çalışanlarına hamurger ve kızartılmış patates yememelerini, onun yerine sebze, salata ve sandviç gibi sağlıklı yiyecekleri yemelerini tavsiye ediyor.



“Stresli bir yaşam biçiminiz varsa ekonomik ve pratik olmakla birlikte hızlı yiyecekler yüksek kalori miktarı , yoğun yağ, şeker ve tuz içeriyor. Bu yüzden bir çok insan aşırı kilolu olma riskini taşıyor” diyen Mc Donalds çalışanlarına yönelik bu uyarısının üst tarafına iki de resim yerleştirmiş.



Resimlerin birisinin sol tarafında Mc Donalds’ın geleneksel yiyeceği hamburger, kızartılmış patates ve Coca Cola’nın üzerinde “Sağlıksız seçim”, sağ tarafında ise sandviç ve sebze resimleri ile bir bardak su bulunuyor. Üzerinde de “Daha sağlıklı seçim” yazısı yer alıyor.



Diğer afişte ise bir tarafta fast food diğer tarafta ise sebze ve meyveler yer alıyor. Fast food’ın üzerine kırmızı renkte girilmez işareti konulurken afişin üzerinde “Sağlıksız yaylı yiyecekler yerine meyve ve sebzeleri seçin” yazısı yer alıyor.



Bu afişin Mc Donalds’ın rakibleri veya karşıtları tarafından yapıldığı sanılabilir ama tüm bunlar Mc Donalds’ın personelinin sağlığı için görevlendirdiği şirket tarafından hazırlanarak siteye yüklendi. Müşteri çekebilmek için her türlü yöntemi kullanan Mc Donald’ın çalışanlarına tavsiyesi ABD basının da geniş yer alınca Mc Donalds internet sitesini kapattı.



Konu hakkında şirketin görüşlerini soran CBS’ye yazılı bir açıklama gönderen Mc Donalds, internet sitesinde üçüncü ortaklardan gelen sağlığı konu alan bilgilerin de bulunduğunu belirtiyor. Sitede yayınlanan uzmanların görüşlerine katıldığını, bir başka değişle fast food’un zararlı olduğunu kabul ediyor.



Bir yandan milyarlarca kron harcayarak fast food satışını artırmaya çalışan Mc Donalds’ın çalışanlarına yönelik bu tavsiyelerinin ardında şirketin daha fazla kar etme hırsı yatıyor. Düşük ücretle eleman çalıştıran ve yemek molalarını minimuna indiren Mc Donalds’ın işyerlerinde çalışan emekçiler hem ucuz olduğu hem de yenmesi fazla zaman almadığı için hamburger ve kızartılmış patatesi tercih ediyorlar.



Çalışanlarının bu tür sağlıksız yiyeceklere yönelmesi Mc Donalds’ı kaygılandırıyor. Çalışanların hastalanmaları veya şişmanlayarak çalışırken eski performansı gösterememeleri şirketin gelir kaybına uğramasına yol açıyor.



Mc Donalds’ın tüm dünyada yaygınlaştırdığı besin değeri düşük, kalori oranı yüksek çabuk yiyeceklerin yağ asitleri içermesi nedeniyle aşırı bir şeklilde tüketilmesi durumunda yüksek tansiyon, obezite, yağlanma gibi rahatsızlıklarla sinirlilik ve hırçınlaşmaya neden olduğu biliniyor. Sağlıklı işgücüne gereksinim duyan Mc Donalds işte bu nedenlerden dolayı çalışanlarından kendi sattığı ürünleri yememelerini ve sağlıklı beslenmelerini istiyor.