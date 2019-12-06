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McDonald's sözcüsü vejetaryen hamburgerlerinin vejetaryen olmadığını açıkladı

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McDonald's sözcüsü vejetaryen hamburgerlerinin vejetaryen olmadığını açıkladı
McDonald's sözcüsü vejetaryen hamburgerlerinin vejetaryen olmadığını açıkladı

ABD merkezli fast food zinciri McDonald's'ın Yeni Zelanda'daki sözcüsü, 'McVeggie' hamburgerlerinin bazı vejetaryenler için uygun olmayacağını söyledi. 

The Guardian'ın aktardığına göre sözcü, bahsi geçen hamburgerin içindeki bütün ürünlerin vejetaryenler için uygun olduğunu ve köftenin ezilmişi sebzeler ile peynirden yapıldığını belirtti. Ancak sözcü, bu köftenin restoranlarda tavuğun kızartıldığı yağ ile aynı yağda kızartıldığını, b yüzden "tüm vejetaryenler için uygun olamayabileceğini" ifade etti.

McDonald's Yeni Zelanda Genel Müdürü David Howse, ürünün daha çok fleksiteryanlara hitap ettiğini ifade etti.

Yeni Zelanda Vejeteryan Topluluğu sözcüsü, "Facebook'tan aldığımız reaksiyonlara göre çoğu vejetaryen bunu yemek istemeyecek" dedi.

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