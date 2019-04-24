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Mckenzie binasının eski idarecilerinin yakınlarından protesto eylemi

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Mckenzie binasının eski idarecilerinin yakınlarından protesto eylemi
Mckenzie binasının eski idarecilerinin yakınlarından protesto eylemi

Kıbrıslı Türk Reimond Riza'nın Larnaka'da bulunan arazisinde yer alan ve “McKenzie Binası” olarak bilinen yerleşkelerin eski idarecilerinin yakınları ve arkadaşlarının, bahse konu yerin Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından geri alınmasını protesto etmek için dün bir etkinlik düzenlediği haber verildi.

Etkinliğe, aralarında Larnaka Belediye Meclis üyesi Sotiris İoannu’nun da bulunduğu bazı ELAM (Ulusal Halk Cephesi) mensuplarının katıldığını da yazan Fileleftheros gazetesi, katılımcılardan bazılarının etkinlik sırasında Türkiye bayrağı astıklarını belirtti.

Gazete “katılımcıların bu şekilde, hükümetin idareci-göçmen ailelerinden bahse konu yeri geri alıp, onları gelirlerinden mahrum etmesini protesto ettiklerini savunduklarını” iletti.

Habere göre, yerleşkelerin eski idarecilerinden Andreas Matolis ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin, kendisi ve ortaklarının yasadışı olduğu ve bahse konu yeri gasp ettiklerine dair görüşünün geçerli olmadığını savundu.

ELAM adına konuşan Sotiris İoannu ise açıklamasında, ELAM’ın ilk andan itibaren 1974 göçmenlerinin yanında olduğunu ve bunun bugüne kadar Rum mallarını yağmalayan ve anıtlarını tahrip edenlerin çıkarlarına hizmet edilmesi için yapıldığı iddiasında bulundu.

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