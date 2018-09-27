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MCKS Kayıt Birimi üniversite kampüslerinde

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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, yurt dışından getirilen ve sistemde kayıt işlemleri yapılmamış cep telefonlarının kaydedilmesini kolaylaştırmak amacıyla kayıt biriminin üniversite kampüslerini ziyaret etmeye devam ettiğini duyurdu.
MCKS Kayıt Birimi üniversite kampüslerinde

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsünde kurulacak MCKS Kayıt birimi ile IMEI'li cihazlara ait kayıt işlemlerinin 1 – 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Üniversite ziyaretleri sırasında Lefkoşa’daki kurum binasından da kayıt yapılmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, kayıt süreci ve işlemleriyle ilgili daha fazla bilginin www.bthk.org adresinden veya  BTHK Çağrı Merkezi’nin  0392 444-BTHK (2845) numaralı telefonlarından elde edilebileceği ifade edildi.

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