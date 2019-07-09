MDP: “Akıncı hepimizin cumhurbaşkanıdır ve saygı duyulması zorunludur”

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Akıncı hepimizin Cumhurbaşkanı’dır, makama yapılan saygısızlığa sessiz kalamayız” dedi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız ile siyasi görüşümüz birbirine zıttır. Durumun böyle olması Sayın Mustafa Akıncı’nın temsil ettiği makamı değiştirmez. Beğensek de beğenmesek de Sayın Akıncı hepimizin Cumhurbaşkanıdır ve saygı duyulması zorunludur. Siyasi karşıtlığımızı sandıkta gösterir oy vermeyiz, ama makama yapılan saygısızlığa sessiz kalamayız”