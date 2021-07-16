MDP Başkanı Bisküvitçi'den boykot kararına eleştiri! Adab çağrısı...

İşte açıklama;

20 temmuz barış ve özgürlük bayramı vesilesiyle ülkemize gelecek olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın meclisimizde yapacağı konuşmayla ilgili olarak son birkaç günden beri gündemi meşgul eden tartışmaları hayretle izlemekteyiz.



Siyasi nezaket gereği konuk olan bir devlet başkanının meclisimizde yapacağı konuşmayı dinlemek bütün siyasi partiler açısından önem arz etmektedir.



Boykot edilen Erdoğan değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir algı oluşmaktadır.

Bu durum büyük bir oyunun parçasıdır.

Kendi seçilmişlerimize nasıl saygı gösterilmesini bekliyorsak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçilmişlerine de saygı göstermek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz.

Sevgide serbestiyet saygıda mecburiyet vardır.

Saygı karşılıklı gösterilen bir durumdur.

Saygısızlık yaptığınız insanlardan sizlere saygı göstermesini bekleyemezsiniz.

Her şeyden önce Türk insanının örf ve adetlerinde devlet büyüklerine saygısızlık etmek yoktur.



Unutmamalıyız ki Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan’ın gelişini protesto edip ağza alınmayacak hakaretlerde bulunanlar, birkaç yıl öncesinde güney kıbrıs rum kesimine gelen yunan başbakanını görmek için sıraya giren insanlardır.



Maalesef yunan başbakanına hayran gözlerle bakan bu güruh, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’na kin ve nefret ile bakmaktadır.

Ak parti ve Erdoğan muhalifi olmak ile devlet düşmanı olmak arasında çok büyük fark vardır. Muhalefet her bireyin hakkıdır. Adabıyla yapıldığı müddetçe buna hiç kimsenin itirazı olmaz. Fakat konu devlet düşmanlığına gelecek olursa bu güruhun karşısında ilk duracak engel Milliyetçi Demokrasi Partisidir.



Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı

Buray BÜSKÜVÜTÇÜ