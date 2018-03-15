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SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

MDP Emekçilerin hakları için gerekirse sokağa çıkacak!

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Asgari ücrete tepkiler sürüyor
MDP Emekçilerin hakları için gerekirse sokağa çıkacak!

İşte o açıklama;

ASGARİ ÜCRET KABUL EDİLEMEZ !

 

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak, asgari ücret tespit komisyonunun açıklamış olduğu 2.365-TL’lik brüt aylık asgari ücreti kabul edilemez buluyoruz.

Halkı sosyal söylemler ile kandıran ve kendini halkçı, emekçi dostu olarak lanse eden Çalışma Bakanı Sn. Zeki Çeler’den de milletvekili maaşını iade etmesini ve becerebiliyorsa bakanlık süresinin sonuna kadar asgari ücretle geçinmesini talep ediyoruz.

Üniversite öğrencilerinin açlık sınırında çalıştırıldığı ve sigorta yatırımlarının da yapılmadığı ülkemizde, zar zor iş bulan asgari ücretli çalışanlarımızı açlığa mahkum etmek en hafif tabiri ile “halk ile dalga geçmektir”.

Sadece işveren ve devlet yetkililerinin sözünün geçtiği bir komisyon neticesi alınan asgari ücret kararı, sosyal bir devlet olmadığımızın, sermaye odaklı güçlerin yönetiminde olduğumuzun en açık göstergesidir.

Taahhüt ettikleri adil ve sosyal yönetim anlayışını daha ilk icraatlarında yerle yeksan eden yeni hükümete karşı sabrımızın tükenmek üzere olduğunun bilinmesini isteriz.

Partizanlığın tavan yaptığı, parti yöneticilerinin devlet kurumlarına atanması için sıra oluşturulduğu günümüzde emekçi halkımızın haklarını savunmak bilinsin ki MDP’nin asli görevidir. Bu görevden kaçmayacağız. Gerekirse sokağa çıkacağız!

 

Milliyetçi Demokrasi Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

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