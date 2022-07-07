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MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütcü kesintiler ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen hala yenilenebilir enerjiye geçmememizin anlamı nedir?
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütcü kesintiler ile ilgili açıklamalarda bulundu

Dünya’da elektriğe en fazla parayı ödeyen ülke vatandaşlarından olmamıza rağmen elektrik kesintileri ve elektrikten aldığımız verim, bu konuda ne kadar yanlış ilerlediğimizin göstergesidir.

 

Aklımızı kullanmak için ne bekliyoruz.

 

Bulunduğumuz coğrafyada yeraltı ve yer üstü zenginliklerimiz tartışılmayacak kadar iyi ve geliştirililebilirlik açısından da büyük bir öneme sahip zenginliklerimiz vardır.

 

Diğer ülkeler ile kıyasladığımızda dünyada mevsimleri yaşayan ve bu kadar verimli topraklara sahip başka bir ülke olduğunu da düşünmemekteyim.

 

Doğal kaynaklarımız bize hazır bir şekilde teslim edilmiştir. Bizim üzerimize düşen ise bu kaynakları sadece doğru ve düzgün bir şekilde kullanmak kalmıştır.

Elektriksel potansiyel enerjiden yeniden tüketilen enerji olan elektrik enerjisi, dünya ekonomisi ve sosyo kültürel hayat açısından büyük bir öneme sahiptir.

 

Yenilenebilir enerji ise güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ışığı sayesinde üretilen enerjiyi dünya ülkelerinde ne kadar üretildiğine baktığımızda 2020 yılı resmi rakamlara göre Çin 254355 MW, Amerika Birleşik Devletleri 75572 MW, Japonya 67000 MW, Almanya 53783 MW, Hindistan 39211 MW diye sıra ilerlemekte doğal zenginliklere sahip Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda ise dünyada 14. Sırada sadece kurulu güç olan 8275 MW karşımıza çıkmakta.

 

Bütün dünya yenilenebilir enerjiyi kullanırken bizim ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımına teşvik ve destek verilmemektedir. Yenilenebilir enerjiyi kullanmak isteyen vatandaşımıza ise kota konulup izin verilmemesi bu ülke insanı İçin en kötü kararlardan biridir.

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