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MDP Genel Başkanlığı’na Yeniden Büsküvütçü Seçildi

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 3. Olağan Kurultayı’nı dün gerçekleştirdi; Buray Büsküvütçü yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
MDP Genel Başkanlığı’na Yeniden Büsküvütçü Seçildi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 3. Olağan Kurultayı’nı dün gerçekleştirdi; Buray  Büsküvütçü yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

MDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YDÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi’nin üyeleri de belirlendi.

Bürküvütçü, yaptığı teşekkür konuşmasında, geçen seçimlerden sonra “barajın altında oy aldılar, 3 gün sonra tabelayı indirirler” denildiğini; ancak kendilerinin yollarına büyüyerek devam ettiklerini söyledi.

“Geçtiğimiz bir buçuk yıl, dünyaca silik bir yıl olarak geçti. Bu süreçte Kıbrıs’ta yaşayan Türkler olarak çok büyük zorluklar çektik. Bu zorluklar da bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyen Büsküvütçü, bu süreçte iki farklı hükümetin, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak herhangi bir şey yapmadığını savundu.

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Devletin, vergi toplaması gereken hiç kimseden vergi toplamadığını ileri süren Büsküvütçü, “Çalışanlar sigorta bedellerini bir bütün olarak hemen yatırmasına rağmen asıl iş yapan büyük iş adamları, vergi kaçakçılığı yaparak devleti çok büyük zarara oturtuyor” dedi.

MDP olarak kendilerinin, Türk milletinin faydasına hangi iş varsa onun yanında durduklarını anlatan Büsküvütçü, kendileri için şahısların hiçbir önemi olmadığını belirtti ve “Bu vesile ile yılmadan yorulmadan mücadeleye devam edeceğimizi ve kaldığımız yerden daha da güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi bildiririz” diye konuştu.

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