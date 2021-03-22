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MDP Tatar'a oyuncak saray hediye etti!

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Milliyetçi Demokrasi Partisi bir açıklama yayınladı
MDP Tatar'a oyuncak saray hediye etti!

Milliyetçi Demokrasi Partisi bir açıklama yayınladı:

Değerli Basın Mensupları,                   

Günlerdir basından yakinen takip ettiğimiz ve halk nezdinde neredeyse bir infial yaratan ‘YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’ meselesine kamuoyunu bu denli meşgul eden bir mesele olması hasebi ile Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak kayıtsız kalmamız elbette mümkün değildi.

Bizler de halkımızın içerisinde bulunduğumuz Covid-19pandemisi döneminde daha elzem birçok ihtiyacı olduğunu yakından takip ediyor ve elimizden geldiğince haklımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizi taşın altına koyuyor üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Ancak görüyoruz ki Devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı halkın belirli bir kısmına yardımcı olup zaten kalkınmış olan kimseleri daha da kalkındırma adına girişimler yapıyor.

 

Pandemi döneminde halka ödenecek 1.500 TL’lik yardımları bile ödemekte aylardır zorlanan asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerini amiyane tabirle ‘bir avuç bulgura’ muhtaç bırakan bu beceriksiz hükümet gözlerinin önündeyken, Sayın Cumhurbaşkanı yüzü bile kızarmadan ‘parası geldi kullanılmazsa geri gidecek’ diyebiliyor!

 

Değerli Basın Mensupları,

 

Sizler aracılığı ile buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden Sayın Cumhurbaşkanına hatırlatırız ki,

Bu ülkede açlık sınırının altında bir yılı aşkındır evine ekmek götüremeyen evladına sütünü bile alamayan insanlarımız var ve siz Saray peşine mi düştünüz

Peşine mi düştünüz diyoruz çünkü bizim edindiğimiz bilgiler bu sarayı ısrarla sizin istediğiniz yönündedir.

 

Sayın Cumhurbaşkanı bu inşaatın ödeneğinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını söylüyor!

Sanki birçok şeyi anavatanımız karşılamıyormuş gibi bir de böyle bir savunma yapıyorlar akıllarınca.

Şimdi bizlerde Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Kıbrıs Türk Halkı adına Sayın Cumhurbaşkanına soruyoruz! 

1-) Bu sarayın yapılmasını defaatle Türkiye’den isteyen siz değil misiniz

2-) Halkın bu kadar elzem ihtiyaçları varken neden ısrarla saray yapılmasını istediniz

3-) Amacınız Kıbrıs Türk haklının refahı mı yoksa birkaç yandaş müteahhit in kalkınması mıdır 

4-) Neden Türkiye’den Kıbrıs Türk halkı için değil de yandaşlarınız için talepte bulundunuz 

5-) Siz Türkiye’den hastane istediniz de Türkiye size saray mı yapalım dedi 

6-) Siz Türkiye’den mahkeme binası isteğinizde Türkiye size Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi mi önerdi 

 

Kendi egolarınız ve yandaşlarınıza rant sağlamak için yaptığınız talepleri “Ankara böyle istedi” diye bu topluma yutturamazsınız!

Bizim size tavsiyemiz saray için ayırdığınız yere acil şekilde yeni mahkeme binası inşa etmeniz geriye kalan araziye de halkın nefes alacağı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar içeren bir park yapmanız olacaktır.

Böylece mahkemelerin üstündeki fiziki yükü hafifletip, güvenlik sorununu gidererek Lefkoşa içinde mahkemelerden kaynaklanan trafiğe de çözüm gelecektir. 

Mahkemelerin boşalttığı binalar ise restore edilerek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine dönüştürülebilir.

Böylece Kıbrıs dokusuna uygun bir Cumhurbaşkanlığı sarayı ile yeterli oda sayısı ve çalışma imkânı bulunabilir.

 

Ancak siz illaki altın varaklar ile süslenmiş bir sarayınız olsun istiyorsanız biz parti olarak bunu da düşündük ve sizin için bir tane yanımızda getirdik, size iletilmesi için buraya bırakıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı dileriz ki bu protestomuz size halkın gerçek ihtiyaçlarını görmeniz adına bir aydınlanma sağlar ve bu halkın bir Cumhurbaşkanlığı Sarayına değil, ekmeğe, işe, aşa ihtiyacı olduğunu, nefes almaya ihtiyacı olduğunu ve saray için istediğiniz parayı daha faydalı olacak şekilde haklın refahı için harcamanız gerektiği gerçeğini hatırlatır.

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