MDP: “Terör Yasası Bir An Önce Hazırlanmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yasak kitap bulundurmaktan 1 kişinin tutuklanması olayında yargının eldeki deliller ışığında en doğru kararı vereceğini belirtti.

MDP Başkanı Buray Büsküvütçü, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetteki bir partinin parti meclisi üyesinin “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ile gözaltına alınmasını, “ülkede terörist unsurların siyasetin içine de nüfuz ettiği” şeklinde okuduklarını belirterek, CTP'yi eleştirdi ve bu durumu kınadı.

Büsküvütçü, geniş kapsamlı ve net çerçeveli bir terör yasası hazırlanıp bir an önce Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini ifade etti

İçişleri Bakanı ve Başbakan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Büsküvütçü, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını ise büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdi.