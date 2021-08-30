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MDP’den 30 Ağustos Mesajı

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MDP’den 30 Ağustos Mesajı
MDP’den 30 Ağustos Mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda verilen mücadeleyle yakılan ışığın, bugün Türk dünyasına rehber olduğunu belirtti.

Büsküvütçü, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, vatan için verilen mücadeleyi anımsatarak, “Zafer, zafer benim diyebilenindir” diyen bir yol gösterici ile dünyaya bir kere daha Türk’ün gücünün gösterildiğini kaydetti.
MDP Başkanı Büsküvütçü, “Türk ulusunun bir parçası olan dünyanın ambargo uyguladığı fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her şartta yanında olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Zafer Bayramınızı en kalbi duygularımla kutlarım” diyerek şehitlerin ruhunun şad olmasını diledi.

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