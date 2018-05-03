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MDP'den basın özgürlüğü günü açıklaması

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Basın emekçilerinin 3 Mayıs basın özgürlüğü günü kutlu olsun !
MDP'den basın özgürlüğü günü açıklaması

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlarız.

Belli odaklara hizmet etmeyen, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir basın, bizlerin de ortak temennisidir.

Basın emekçilerinin ezilmediği, belli zümrelerin de başkalarının özgürlüklerine müdahale etmeden, kimsenin kalemşörlüğünü yapmadan yazılar yazdığı ve fikirlerini saygı çerçevesinde ifade ettiği bir basın dünyasına sahip olmak hayal değildir.

Basın emekçilerimizin sosyal yatırımlarının ödenmediği, maaşlarının yatırılamadığı bir dönemde “Basın Özgürlüğü Günü” kutlamak bizler için acı vericidir.

Basın mensuplarımızın sendikal haklarına kavuşacağı, özlük haklarını bir tamam teslim alacağı güzel günlere…

 

Milliyetçi Demokrasi Partisi

Merkezi Yürütme Kurulu

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