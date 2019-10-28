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MDP’den Cumhurbaşkanlığı açıklamasına tepki

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı açıklamasına tepki gösterdi.
MDP’den Cumhurbaşkanlığı açıklamasına tepki

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamayı eleştirdi.

Sencer, “Sayın Burcu demecinde Turancılığı (Türk Birliğini) ırkçı faşist anlayışlarla bir araya getirmeye zorlamış ve dolayısıyla kendince karalamaya kalkışmıştır” iddiasında bulunarak, Burcu’nun bütün bunları yaparken de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü referans olarak göstermeye çalıştığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Sencer, Burcu'ya Ulu Önder Atatürk’ün “Nutuk” adlı manifestosundan cevaplar verdi ve şunları kaydetti:

“Sayın Burcu Atamızın belirttiği gibi sizin milli benliğiniz gelişmemiş veya başka milletlere fikri olarak yem olmuş olabilir. Ancak bu anlayışınız hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Sayın Burcu siz isteseniz de istemeseniz de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hayalindeki Türk Birliği gerçekleşecek ve Kıbrıslı Türkler de,  bu birliğin onurlu bir parçası olacaktır.”

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