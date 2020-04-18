MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü 2000 adet covid -19 tanı kitini Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini açıkladı.

Büsküvütçü, Kalinis Holding Oncesem Tıbbi Cihazlar Üreticisi Yönetim Kurulu Başkanı İskender Mor'un, Yönetim Kurulu Üyelerimiz İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a 2000 adet covid 19<br>kiti gönderdiğini açıkladı.

Gelen kitleri parti yöneticileri tarafından Sağlık Bakanlığı'na hibe amaçlı teslim edildiğini belirten Büsküvütçü, kitleri Kıbrıs'a taşıyan Mete Özmerter ile kitlerin ülkemize getirilmesini sağlayan İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a teşekkür ettiğini, 7 Mayıs'da 3000 kiti daha ülkeye getireceklerini açıkladı.

Büsküvütçü, Covid 19 kitlerini KKTC hibe eden iş insanı İskender Mor'un mesajını da paylaştı.

Dünyanın içerisinden geçtiği bu sıkıntılı süreç içerisinde, KKTC'nin ve milletimizin her zaman yanındayız. Grubumuzun sevgi ve saygıyla bu koronavirüs test kitlerini sağlıklı günler dileğiyle yavru vatanda ki kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize ve dünyanın tüm halklarına sağlıklı günlere yeniden kavuşmayı, Kalinis Holding ve Oncesem firmalarımız ve tüm çalışanları adına en içten sevgi ve saygılarımız sunar yakın zamanda KKTC'ye yapacağımız yatırımlarla istihdamlarla var olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

İskender Mor - Kalinis Holding Oncesem Tıbbi Cihazlar Üreticisi Yönetim Kurulu Başkanı

Milliyetçi Demokrasi Partisi

Genel Başkan

Buray Büsküvütçü