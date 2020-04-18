  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti

» »
MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti
MDP'den Sağlık Bakanlığı'na 2000 kutu COVİD-19 tanı kiti

 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü 2000 adet covid -19 tanı kitini Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini açıkladı.

 Büsküvütçü, Kalinis Holding Oncesem Tıbbi Cihazlar Üreticisi Yönetim Kurulu Başkanı İskender Mor'un, Yönetim Kurulu Üyelerimiz İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a 2000 adet covid 19<br>kiti gönderdiğini açıkladı.

Gelen kitleri parti yöneticileri tarafından Sağlık Bakanlığı'na hibe amaçlı teslim edildiğini belirten Büsküvütçü, kitleri Kıbrıs'a  taşıyan Mete Özmerter ile kitlerin ülkemize getirilmesini sağlayan İlker Ercüment ve Mehmet Baycan'a teşekkür ettiğini, 7 Mayıs'da 3000 kiti daha ülkeye getireceklerini açıkladı. 

Büsküvütçü, Covid 19 kitlerini KKTC hibe eden iş insanı İskender Mor'un mesajını da paylaştı.

Dünyanın içerisinden geçtiği bu sıkıntılı süreç içerisinde, KKTC'nin ve milletimizin her zaman yanındayız. Grubumuzun sevgi ve saygıyla bu koronavirüs test kitlerini sağlıklı günler dileğiyle yavru vatanda ki kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize ve dünyanın tüm halklarına sağlıklı günlere yeniden kavuşmayı, Kalinis Holding ve Oncesem firmalarımız ve tüm çalışanları adına en içten sevgi ve saygılarımız sunar yakın zamanda KKTC'ye yapacağımız yatırımlarla istihdamlarla var olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

 

İskender Mor - Kalinis Holding Oncesem Tıbbi Cihazlar Üreticisi Yönetim Kurulu Başkanı 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Genel Başkan

Buray Büsküvütçü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu18 Nisan 2020 Cumartesi 10:55
  • Sahte para tasarrufu, sahte para tedavüle sürme18 Nisan 2020 Cumartesi 10:52
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal18 Nisan 2020 Cumartesi 10:49
  • BTHK'dan Cihaz Süresi Açıklaması!18 Nisan 2020 Cumartesi 10:31
  • Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı18 Nisan 2020 Cumartesi 10:08
  • Zurnacılar'dan karantina çağrısı17 Nisan 2020 Cuma 22:13
  • Derviş Eroğlu’nun teyzesi de Kovid-19’a yenik düştü17 Nisan 2020 Cuma 22:09
  • İskeleli Covid-19 vakasının Avukat torunu açıklama yaptı! Resmi açıklama neden yapılmıyor?17 Nisan 2020 Cuma 21:54
  • Elektrik Kurumu: Ücretlerde yüzde 15’ten fazla indirim mümkün değil17 Nisan 2020 Cuma 21:51
  • Akıncı: Her konuyu siyasallaştırmamak gerekir17 Nisan 2020 Cuma 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti