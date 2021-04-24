MDP'den Tatar'a başsağlığı

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
MDP’den yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası merhum Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.”
Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
MDP’den yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası merhum Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.”
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