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MDP'den Tatar'a başsağlığı

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Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
MDP'den Tatar'a başsağlığı

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.

MDP’den yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası merhum Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.”

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