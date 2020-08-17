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MDP'den Tatar'a "Mavi Vatan" eleştirisi

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"vatan denen yar bezirgânlara teslim edilemez."
MDP'den Tatar'a "Mavi Vatan" eleştirisi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı seçilmek umudunun verdiği coşkuyla, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ülkemizin değerini arttırdığı veya arttığını gösterdiği yönündeki beyanatı ancak “bezirgân zihniyeti” olarak açıklanabilir.

Ülke ateş çemberinin kıyısındayken bu vaziyeti bir mutluluk vesilesi olarak görmenin başka bir izahı ancak benzer zihniyete sahip olanlaraca bulunabilir. Öte yandan bizler, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, ülkemizin böylesine bir badirenin eşiğinde bulunmasından, ve bunun halkımıza getireceği hüzün ve huzursuzluktan dolayı, en hafif ifadeyle,
endişe duyarız; zira, bizler, Türk milliyetçileri olarak, vatanımızın her zerresini ve haklarımızın her ketresini son haddine kadar müdafaaya hazır olmakla beraber, vatanımızın, devletimizin ve halkımızın ateşle
imtihanından hiçbir hâl ve kârda memnuniyet duymayız. 


Biz Türk milliyetçilerinin nazarında ülkemizin değeri başkalarının ona gösterdiği itibarda, onun başkalarına ne denli cazip olduğunda değildir.
Bizim için ülkemizin değeri bu ülkenin, bu toprakların, bizim ülkemiz,bizim topraklarımız oluşundadır; altında binlerce kefensiz yatan oluşundadır; toprağı sıksan şühedâ fışkıracak oluşundadır.

Bu kadar farkımız olmasını da anlayışla karşılamak gerekir. Nihayetinde, biz bu vatana aşkımızı ilân ederken bu aşkın muhasebesini yapmadık, yapmasını da bilmeyiz. Fakat şunu biliriz: vatan denen yar bezirgânlara teslim edilemez.

Av. Sunalp Derviş Sencer
Genel Sekreter
Milliyetçi Demokrasi Partisi

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